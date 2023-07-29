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Спецпризначенці СБУ знищили ворожий "Солнцепек", 13 танків і 8 артилерійських систем. ВIДЕО

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Воїни Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України знищили за допомогою дронів-камікадзе низку ворожої техніки упродовж тижня.

Відео знищення російської техніки опублікували спецпризначенці СБУ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Спецпризначенці перетворили на брухт:

  • вогневу систему "Сонцепек"
  • 13 танків різних модифікацій
  • 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ
  • 2 системи ППО та 3 РЕБ
  • 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки
  • 1 комплекс відеоспостереження
  • 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції.

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Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ ліквідували 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей.

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Топ коментарі

  • Amber
    Ого , гарний врожай із смердючих кацапів

    Хлопці , Ви молодці , здоров'я Вам , дорогі наші захисники 😠🙏🏼❤️
  • multissstar .
    хороший кадр получился у орка в первом эпизоде
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    не кожному так щастить - сфоткати свою смерть .
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