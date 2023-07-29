Зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця". ВIДЕО

Колишня "керівниця" Кирилівської громади та зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця.