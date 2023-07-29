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Зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця". ВIДЕО

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Колишня "керівниця" Кирилівської громади та зрадниця Уманець привезла пару бляшанок тушонки окупантам із "Шторм-Z" та наказала їм "стояти до кінця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відповідне відео.

"Зэки закуске и какой-никакой бабе обрадовались и ждали продолжения, но та залезла на броневик и начала вещать про "страха нет, ни шагу назад". Избиратель попался непатриотичный, честно признался, что страх есть, но заградотряды никто не отменял", - написав Бутусов.

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Топ коментарі

  • FT FT
    ПАРТИЯ ЛДПР
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    жирна тітка і худі зеки , які дивляться на неї як на їжу .
  • Vitalii Lagidnyj
    пипецпля - сборище уродов...
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