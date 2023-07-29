Міськрада Маріуполя показала, який вигляд має центр окупованого міста. ВIДЕО

Міська рада тимчасово окупованого російськими військами Маріуполя показала центральну частину міста після понад року окупації.

Відповідне відео опублікувано в телеграм-каналі міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Центр окупованого Маріуполя з вікна автобуса. Від Театрального скверу до вулиці Торгової – цим шляхом маріупольці любили гуляти у вільному українському Маріуполі. Тут кожна будівля – частка міської історії. Майже з кожною повʼязані якісь важливі історичні чи культурні події.

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Сьогодні тут майже кожна будівля зруйнована. Палац культури "Молодіжний", редакція газети "Приазовський робочий", Маріупольський коледж мистецтв – не впізнати. Боляче та сумно бачити, що окупанти зробили з центром нашого рідного міста.

Проте душа нашого міста жива. Вона в людях, які прагнуть повернутися та відродити рідний дім. Тому спільно з партнерами та маріупольцями вже готуємо План відродження – "Mariupol Reborn". А найкращі архітектурні команди вже презентували свої проєкти відновлення", - йдеться в описі відео