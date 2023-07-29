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Ми не викрадали українських дітей, а вивозили дитячі будинки з-під ударів артилерії, - Путін. ВIДЕО

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Російський президент Володимир Путін цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито намагалась врятувати їх з-під обстрілів.

Про це Путін заявив на пресконференції з приводу саміту Росія-Африка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Диктатор заявив, що "історія" з викраденням дітей "була роздута".

"Ви знаєте: ніякого викрадення не було, були дії, направлені на порятунок дітей із зони бойових дій. Що ж дитячі будинки залишати під ударами артилерії?" - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін підтвердив викрадення дітей з України

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Топ коментарі

  • Александр Алекс de6e56ae
    Щоб ти здох, уйобок
  • Vasilisa Evlampieva
    А зачем ты создал такие условия, чтоб детей из твоих слов нужно было спасать? Тебе кто дал право направлять оружие в сторону мирных людей, бомбить их дома, убивать, ломать судьбы. Никакая идея не стоит жизни и одного человека. Нет прощения тебе.
  • Юрій Гросарчук fac575f1
    Гавно лживое.
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