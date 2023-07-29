Ми не викрадали українських дітей, а вивозили дитячі будинки з-під ударів артилерії, - Путін. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито намагалась врятувати їх з-під обстрілів.

Про це Путін заявив на пресконференції з приводу саміту Росія-Африка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Диктатор заявив, що "історія" з викраденням дітей "була роздута".

"Ви знаєте: ніякого викрадення не було, були дії, направлені на порятунок дітей із зони бойових дій. Що ж дитячі будинки залишати під ударами артилерії?" - заявив він.

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