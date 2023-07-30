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Захарова спробувала пояснити, навіщо Росія напала на Україну: "Россияне отдают жизни за то, чтобы африканцы и остальные были свободными". ВIДЕО

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За словами Марії Захарової, саме кровопролитна загарбницька війна в Україні має якимось чином забезпечити свободу народам Африки та мир у всьому світі.

Таку заяву зробила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час зустрічі з лідерами африканських країн, присвяченій питанням мирного врегулювання війни в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    "... Черные братцы, я за вас потеряла в атаке глаз ..."
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Ого -- маразм крепчає
  • Алекс Скела
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