Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
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На Бахмутському напрямку аеророзвідники 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили танк окупантів.
Про це повідомили у телеграм-каналі Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
Про це повідомили у телеграм-каналі Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
Що це за день такий, феєрверк за феєрверком, може свято якесь ...
Тунгусский метеорит прилетел.
Нет, он познакомился с дроном таскающим с собой минометные мины, может 60мм, а может и 82мм.