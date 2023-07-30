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Бійці Нацгвардії знищили ворожий танк на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

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На Бахмутському напрямку аеророзвідники 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили танк окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Алекс Ростиков c7db590d
    Що це за день такий, феєрверк за феєрверком, може свято якесь ...
  • Colt
    Тунгусский метеорит прилетел.
  • Евгений Пономарев b15b2ab9
    Нет, он познакомился с дроном таскающим с собой минометные мины, может 60мм, а может и 82мм.
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