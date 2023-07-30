Українські артилеристи нищать окупантів під Бахмутом з іноземного озброєння. ВIДЕО

Захисники України на Бахмутському напрямку потужно нищать російських окупантів з іноземного озброєння. Зокрема, у розпорядженні бійців артилерійського дивізіону 5-ї окремої штурмової бригади гармата М-119 американського виробництва.

Про особливості роботи цієї зброї розповів командир артилерійського розрахунку 5 ОШБР на ім'я Максим. Він зазначив, що попри свій незначний калібр, ця гармата добре виконує завдання і дає змогу влучати точно в ціль, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: Українські військові показали штурм ворожих позицій на Запорізькому напрямку. ВIДЕО