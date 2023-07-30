Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Українські розвідники отримали доступ до секретних даних ВМС РФ, привітавши російських моряків із професійним святом. ВIДЕО

14 57227
Українські розвідники у день ВМС РФ розіслали морякам привітання, яке містило шпигунську програму, яка дозволила отримати доступ до секретних файлів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Генерального управління розвідки Міноборони. 

"Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем вмс рф. Попередньо українські хакери помістили до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam). Таким чином російські моряки, в тому числі командири вмс рф, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "москва"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у привітаннях містилась "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується.

"Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "євразійського економічного союзу". На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації", - сказано в повідомленні. 

Дивіться: Російський склад боєприпасів вибухнув у Козачій бухті окупованого Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vitaliy Mauler 38e56924
  • Андрей Ивашкевич
    Ну і нафіга рзпатякали?
  • KosAn30 JT26
    @Про пост Мадьяра по Старлінку. Поспілкувались із Мадьяром. Ні росіяни, ні марсіани не можуть обманути закони фізики.

    Мова йдеться про розробку та застосування росіянами польових глушилок на частоти зв'язку Старлінка із супутником. Це працює тільки на нулі і тільки в чітко визначених ситуаціях, коли росіяни можуть затягнути такий РЕБ на висотку, елеватор або вежу мобільного зв'язку і під дуже великим кутом зверху заважати старлінку приймати сигнали з супутників.

    Я випробував такий варіант, вiн працює буквально 500 метрів.

    Резюмуючи
    1. Наш противник постійно намагається щось створювати нове.
    2. Глобальної загрози немає, але хлопці на нулі повинні знати, що таке можливо
    3. Допоможуть заходи про які я писав багато разів
    - глибоке прикопування в землю
    - щільні сітки з металу або "колодязі" із профнастилу.
    4. Така система РЕБ на цiй діапазон вимагає специфічної та помітної антени, тільки почнуть ставити, я одразу Вам її покажу.

    Я спілкуюся з офіцерами ГШ з цієї теми, вони моніторять ситуацію по ЗСУ. Спілкуюся безпосередньо із військовими.
    Поки що я маю лише один (за кілька місяців) факт роботи якоїсь системи РЕБ. І те, не підтверджений (с) Сергiй Флеш@
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини