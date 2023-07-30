Мешканці РФ самотужки гасять пожежу, яка виникла після падіння безпілотника російської армії. ВIДЕО

Мешканці Росії самостійно гасять пожежу, яка виникла внаслідок падіння безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пабліки.

Місцеві мешканці самостійно гасять пожежу під Таганрогом, яка виникла після вибуху БПЛА

"Люди гасять шлангами, бо ніхто не захотів до нас їхати, валяється безпілотник на дорозі", - пишуть у пабліках. Державні структури виявилися безпорадними.

Є версія, що БПЛА був російським, ймовірно, розвідувально-ударним безпілотником "Форпост-РУ".

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