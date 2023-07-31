"Всі працюють на солдата, який виконує завдання", - командир 10 ОМПБ 59-ї бригади "Фенікс". ВIДЕО

Підготовка українських воїнів до виконання бойових завдань - одне з найбільш актуальних питать у сучасному українському війську. І бойовому вишколу приділяється особлива увага, адже помилки одного штурмовика можуть коштувати життя не тільки йому, а і його побратимам.

Чи можна з немотивованого мобілізованого зробити професійного бійця? Як створити боєздатний підрозділ з мобілізованих? Про роль командира і ставлення до солдата - дивіться в інтерв'ю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова з командиром 10-го окремого мотопіхотного батальйона 59 бригади "Феніксом".

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