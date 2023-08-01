Дякую вам, хлопці, - Зеленський поіменно назвав воїнів, які відзначились у захисті держави. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення поіменно назвав українських воїнів, які відзначились під час оборони держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Хочу сьогодні більш конкретно, поіменно відзначити наших воїнів із напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада.

Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада.

Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов – усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада.

Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада.

Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада.

Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів та за врятованих вами побратимів! Я пишаюся вашими результатами! Ви – гордість України. Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто бʼється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракети по Кривому Рогу були випущені з району Джанкоя в окупованому Криму, - Зеленський. ВIДЕО