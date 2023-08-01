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Пропагандистка Скабєєва закликала росіян не їхати до Грузії: "Вы зачем туда прётесь и везёте свои деньги?". ВIДЕО

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Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва закликала росіян не їхати до Грузії і не везти туди свої гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва зробила таку заяву в ефірі свого пропагандистського шоу.

"Вы зачем туда, русские люди, претёсь, везёте свои деньги? Столько оскорблений, столько грязи, ушат помоев выливают всякий раз на русских туристов, а они зачем-то продолжают спонсировать этот преступный режим", - обурилася пропагандистка.

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Топ коментарі

  • Хорунжий Сергій
    Ахаха))) І дійсно, слухайтеся скабєєву, раби путінТБ- не треба туди їхати, "кругом врагі", краще "я в сАсновом бору піл бєрьозовьій сок" в мухосранськах своїх).
  • 5 копійок
    Нарешті дійшло.
  • Панас Стець 477f2171
    навколо кацапії всі "режими" "приступні" ну, окрім бульборежиму і режиму краснопикого кіма.
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