Пропагандистка Скабєєва закликала росіян не їхати до Грузії: "Вы зачем туда прётесь и везёте свои деньги?". ВIДЕО
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Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва закликала росіян не їхати до Грузії і не везти туди свої гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва зробила таку заяву в ефірі свого пропагандистського шоу.
"Вы зачем туда, русские люди, претёсь, везёте свои деньги? Столько оскорблений, столько грязи, ушат помоев выливают всякий раз на русских туристов, а они зачем-то продолжают спонсировать этот преступный режим", - обурилася пропагандистка.