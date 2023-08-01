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Російська співачка тікає з Москви через атаки БПЛА: "Никакой паники нет". ВIДЕО

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Російська співачка та блогерка вирішила тікати з Москви після атаки безпілотників на столицю Росії. Вона живе в одній із веж кварталу "Москва сіті" і вночі 1 серпня до сусідньої вежі прилетів БПЛА.

Росіянка придбала квитки з Москви до Кемерово та запевнила підписників, що "паніки немає", інформує Цензор.НЕТ.

Російська співачка тікає з Москви через атаки БПЛА: Никакой паники нет 01

"У нас все хорошо, я не развожу панику, мы приняли решение уехать отсюда, но у нас паники никакой нет, мы не паникуем, просто спокойно взяли билеты и решили улететь отсюда", - сказала росіянка.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Что ето еще за страшилище?
  • FT FT
    Они еще из Масквабада летают? Не порядок. Нужно бить по аеродромах чтобы они из Масквабада бежали пешком
  • Олег Мандрівник 74f5378c
    Паники нет, но я сь@буюсь
    Это так па руски
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