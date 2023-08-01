Російська співачка тікає з Москви через атаки БПЛА: "Никакой паники нет". ВIДЕО

Російська співачка та блогерка вирішила тікати з Москви після атаки безпілотників на столицю Росії. Вона живе в одній із веж кварталу "Москва сіті" і вночі 1 серпня до сусідньої вежі прилетів БПЛА.