Російська співачка тікає з Москви через атаки БПЛА: "Никакой паники нет". ВIДЕО
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Російська співачка та блогерка вирішила тікати з Москви після атаки безпілотників на столицю Росії. Вона живе в одній із веж кварталу "Москва сіті" і вночі 1 серпня до сусідньої вежі прилетів БПЛА.
Росіянка придбала квитки з Москви до Кемерово та запевнила підписників, що "паніки немає", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас все хорошо, я не развожу панику, мы приняли решение уехать отсюда, но у нас паники никакой нет, мы не паникуем, просто спокойно взяли билеты и решили улететь отсюда", - сказала росіянка.