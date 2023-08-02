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Український пілот завантажує у пускову установку М261 переданого Чехією вертольота Мі-24 американську некеровану ракету Hydra 70. ВIДЕО

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У мережі опубліковані кадри, що свідчать про використання українськими пілотами американських некерованих ракет Hydra 70.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі український військовий завантажує дві ракети у пускову установку М261, яка інтегрована в бойове оснащення вертольота Мі-24, що був переданий ЗСУ Чеською Республікою.

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Український пілот завантажує у пускову установку М261 переданого Чехією вертольота Мі-24 американську некеровану ракету Hydra 70 01

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Hydra 70 - американська 70-мм некерована авіаційна ракета. Виробляється компанією General Dynamics. НАР "Hydra-70" призначена для знищення техніки і живої сили противника. У армії США ракети Hydra 70 встановлені на вертольоти AH-64A Apache та AH-64D Apache Longbow у пускових установках M261 з 19-пусковими трубами і на OH-58D Kiowa Warrior з 7-трубними пусковими установками M260.

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Топ коментарі

  • Богдан Хмельницький 1419ea26
    Слава Союзникам !!! Подяка їм геть за усе. Ганьба і кримінальна відповідальність казнокрадам і рєшалам.
  • Дмитрий Птуха 1ce2c990
    Молодцы ребята, опустошите весь барабан на орков!
  • kelt kant
    Скажіть хто небудь нашому МЗС, що вже час абіжаться на Чехію! А то на Британію та Польщу вже абіжалісь, а на Чехію ще ні... Нєдаработачка.
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