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Момент удару по рашистах у смт Гвардійське окупованого Криму: "Еще летит, бл#дь". ВIДЕО

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У мережі з’явилося відео удару по окупантах в смт Гвардійське тимчасово окупованого Криму. Увага! На відео нецензурна лексика.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними ЗМІ, на околиці цього смт розташований однойменний військовий аеродром, який Росія використовує для атак проти України. Там базується 37-й змішаний авіаполк ВПС РФ із Су-24М та Су-25СМ, а також, ймовірно, інша бойова авіатехніка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у смт Гвардійське в Сімферопольському районі пролунав дуже потужний вибух.

Читайте: В окупованому Севастополі - вибух. ФОТО

Топ коментарі

  • Andry Moon
    По відосіку можна геолокувати цю стоянку і добавить. Надіюсь то вже роблять...
  • Дивлюсь Глибше
    ЭХ хорошо,да мало,нужно было чтоб ты дейсвительно поздоровался с ней.
  • Николай Водяной 9dd61591
    Не па-дамашьнему?
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