Момент удару по рашистах у смт Гвардійське окупованого Криму: "Еще летит, бл#дь". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео удару по окупантах в смт Гвардійське тимчасово окупованого Криму. Увага! На відео нецензурна лексика.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За даними ЗМІ, на околиці цього смт розташований однойменний військовий аеродром, який Росія використовує для атак проти України. Там базується 37-й змішаний авіаполк ВПС РФ із Су-24М та Су-25СМ, а також, ймовірно, інша бойова авіатехніка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у смт Гвардійське в Сімферопольському районі пролунав дуже потужний вибух.

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