"Лови подачу": "Жовта стрічка" запускає на окупованих територіях нову акцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Рух спротиву "Жовта стрічка" закликає українців на окупованих територіях підписувати тенісні м’ячики та кульки для пінг-понгу патріотичними гаслами та розповсюджувати у містах.
Про це повідомили учасники руху, передає Цензор.НЕТ.
"Долучитися до акції дуже просто. Ось інструкція:
- візьми тенісні кульки будь-яких кольорів;
- підпиши їх патріотичними висловами;
- розповсюджуй кульки вулицями твого окупованого міста;
- фіксуй при можливості та відправляй нам результати у чат-бот "Разом" , або напряму координатору @yellowribbonua", - йдеться у повідомленні.
В "Жовтій стрічці" зазначили, що росіяни сподіваються: люди на окупованих територіях змиряться й опустять руки. Насправді ж українці не хочуть жити під ярмом росіян.
Першими участь в акції взяли активісти з Феодосії. Кульки з патріотичними написами там можна побачити біля будинку офіцерів, поблизу редакції газети "Кафа", навпроти школи №2 та у парку Ювілейному.