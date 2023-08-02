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"Лови подачу": "Жовта стрічка" запускає на окупованих територіях нову акцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Рух спротиву "Жовта стрічка" закликає українців на окупованих територіях підписувати тенісні м’ячики та кульки для пінг-понгу патріотичними гаслами та розповсюджувати у містах.

Про це повідомили учасники руху, передає Цензор.НЕТ.

"Долучитися до акції дуже просто. Ось інструкція:

  • візьми тенісні кульки будь-яких кольорів;
  • підпиши їх патріотичними висловами;
  • розповсюджуй кульки вулицями твого окупованого міста;
  • фіксуй при можливості та відправляй нам результати у чат-бот "Разом" , або напряму координатору @yellowribbonua", - йдеться у повідомленні.

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Лови подачу: Жовта стрічка запускає на окупованих територіях нову акцію 01

В "Жовтій стрічці" зазначили, що росіяни сподіваються: люди на окупованих територіях змиряться й опустять руки. Насправді ж українці не хочуть жити під ярмом росіян.

Першими участь в акції взяли активісти з Феодосії. Кульки з патріотичними написами там можна побачити біля будинку офіцерів, поблизу редакції газети "Кафа", навпроти школи №2 та у парку Ювілейному.

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Лови подачу: Жовта стрічка запускає на окупованих територіях нову акцію 02
Лови подачу: Жовта стрічка запускає на окупованих територіях нову акцію 03

Топ коментарі

  • Дивлюсь Глибше
    ЧАТ БОТ.серьёзно ? А где гарантия ,что это не выявление проукраинских людей в оккупации? Это первое и второе, засилие агентов фсб в сбу ,ну думайТЕ хоть ,раз мозгов своих нет не о себе ,а о близких своих.
  • Светлана Круп
    А ми ще ржали над фонариками навальністів, які зливали протести, та засвічували активістів для ФСБ. А тут де факто перепис патріотичного населення онлайн.
  • Робин Бобин e380c9bc
    Так и есть, ФСБ пытается засветить проукраинских граждан.

    Намного разумнее не попадаться на глупостях а копить нужные ресурсы и планы на случай дня Х когда помощь реально может понадобиться, например когда артиллерия станет достреливать до вашего расположения можно уже иметь чистую незасвеченную мобилку и план куда передать координаты. Все это можно и нужно готовить и обдумывать очень заранее, думая о безопасности, а не так как тут предлагается - угарнуть и слиться ни за что.
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