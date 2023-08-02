Росіянин, що втік у Тбілісі, скаржиться на негостинність грузинів: "За#бали, сука! Забыли, бл#дь, кто их кормит! Нас здесь много! Им всем будет п#зда!". ВIДЕО
33 113162
Росіянин, що втік від мобілізації в Тбілісі, скаржиться на негостинність грузинів та погрожує їм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, втікач з РФ розповідає про агресивність грузинів, заявляє, що громадян Росії в Грузії дуже багато і погрожує, що "мы все здесь расшатаем и грузинам будет п#зда".
Увага! Ненормативна лексика!