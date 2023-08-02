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Росіянин, що втік у Тбілісі, скаржиться на негостинність грузинів: "За#бали, сука! Забыли, бл#дь, кто их кормит! Нас здесь много! Им всем будет п#зда!". ВIДЕО

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Росіянин, що втік від мобілізації в Тбілісі, скаржиться на негостинність грузинів та погрожує їм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, втікач з РФ розповідає про агресивність грузинів, заявляє, що громадян Росії в Грузії дуже багато і погрожує, що "мы все здесь расшатаем и грузинам будет п#зда".

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Чекаю відео де воно з розбитим і палом вибачається на фоні КПП на кордоні з кацапстаном.
  • ZoV KobZona
    Грузинам давно пора пустить всех парашников, которые к ним припёрлись на шашлыки.
  • Алекс Ростиков c7db590d
    Типовий кацапський уйобок ...
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