НАБУ завершило розслідування щодо злочинної групи, яка вкрала в одеситів 689 млн грн. Серед фігурантів - мер Труханов. ВIДЕО
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчі встановили, що учасники групи розробили механізм заволодіння коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади, яку хотіли передати під забудову.
За їхніми даними, упродовж 2016-2019 рр. громада Одеси втратила через дії групи щонайменше 6 земельних ділянок загальною площею 15,9 га та 131 млн грн. Землю під забудову поза конкурсом передавали заздалегідь визначеним компаніям. А гроші йшли не громаді, а злочинній організації, яка забезпечувала ухвалення рішення про оренду землі в Одеській міськраді.
Злочинна організація дотримувалася правил конспірації. Нових членів вербували із застосуванням поліграфа. Спілкувалися через засоби захищеного зв’зку, а зустрічі проводили в приміщеннях із посиленими заходами безпеки.
Із залученими до "схеми" чиновниками та правоохоронцями розплачувалися грошима та квартирами в новобудовах.
Серед підозрюваних осіб - мер Одеси, його колишній заступник, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи - представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації - приватні особи.