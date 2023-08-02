НАБУ завершило розслідування щодо злочинної групи, яка вкрала в одеситів 689 млн грн. Серед фігурантів - мер Труханов. ВIДЕО

Правоохоронці завершили розслідування справи про злочинну групу, яка завдала громаді Одеси збитків на 689 мільйонів гривень. За даними слідчих, до групи входить керівництво міста та правоохоронці.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Слідчі встановили, що учасники групи розробили механізм заволодіння коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади, яку хотіли передати під забудову.

За їхніми даними, упродовж 2016-2019 рр. громада Одеси втратила через дії групи щонайменше 6 земельних ділянок загальною площею 15,9 га та 131 млн грн. Землю під забудову поза конкурсом передавали заздалегідь визначеним компаніям. А гроші йшли не громаді, а злочинній організації, яка забезпечувала ухвалення рішення про оренду землі в Одеській міськраді.

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Злочинна організація дотримувалася правил конспірації. Нових членів вербували із застосуванням поліграфа. Спілкувалися через засоби захищеного зв’зку, а зустрічі проводили в приміщеннях із посиленими заходами безпеки.

Із залученими до "схеми" чиновниками та правоохоронцями розплачувалися грошима та квартирами в новобудовах.

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Серед підозрюваних осіб - мер Одеси, його колишній заступник, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи - представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації - приватні особи.