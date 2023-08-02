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Тіла ліквідованих російських окупантів на захопленій позиції поблизу села Оріхово-Василівка на Донеччині. ВIДЕО

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Український воїн із 225-ї бригади тероборони зафільмував тіла ліквідованих російських окупантів на відвойованій позиції поблизу села Оріхово-Василівка на Донеччині.

Запис, зроблений тероборонівцем, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сушений фраєр", "Штірліц" та інші "визволителі" з банди "Вонючій вєтєр". Тривала екскурсія звільненими позиціями в районі села Оріхово-Василівка на Донеччині від бійця 225 ОБТрО з позивним "Ламбада". Такої кількості знищених окупантів на квадратний метр ви ще, мабуть, не бачили", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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Топ коментарі

  • Баритон Саша
    Залюбки дивився б такі відео кожного дня. "Ламбада" - продовжуй радувать Українців. Навіть, матюки смачні!
  • Белла Богун 47d4cda8
    І це все кацапське м'ясо гниє, воняє і отруює святу українську землю!
  • Харьков Сумской
    Ох, і накосила арта смачно кацапів. Там КАМАЗ треба, щоб їх вивезти.
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