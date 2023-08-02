Поранений окупант скаржиться на умови служби поблизу Кремінної: "Разъ#бало - п#здец! Я не поеду больше сюда". ВIДЕО

Поранений російський окупант, якому вдалося вижити в бою поблизу Кремінної на Луганщині, запевняє, що більше ніколи не повернеться в Україну.

На записі, опублікованому головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим на сторінці в соцмережі, поранений загарбник лежить на ношах та скаржиться на ситуацію, в якій опинився.

"Пряме включення з російських позицій поблизу Кремінної. Поранений маргінал жалісливо скиглить і обіцяє більше ніколи не повертатися, хоча щасливий квиток назад, додому, він теж поки що не виграв", - пише Бутусов у коментарі.

Увага! Ненормативна лексика!

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих російських окупантів на захопленій позиції поблизу села Оріхово-Василівка на Донеччині. ВIДЕО