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Поранений окупант скаржиться на умови служби поблизу Кремінної: "Разъ#бало - п#здец! Я не поеду больше сюда". ВIДЕО

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Поранений російський окупант, якому вдалося вижити в бою поблизу Кремінної на Луганщині, запевняє, що більше ніколи не повернеться в Україну.

На записі, опублікованому головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим на сторінці в соцмережі, поранений загарбник лежить на ношах та скаржиться на ситуацію, в якій опинився.

"Пряме включення з російських позицій поблизу Кремінної. Поранений маргінал жалісливо скиглить і обіцяє більше ніколи не повертатися, хоча щасливий квиток назад, додому, він теж поки що не виграв", - пише Бутусов у коментарі.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "Я не поеду больше сюда" - ти спочатку виїдь звідси живим
  • Семен Непийпиво
    Якщо він все ще може скаржитись, то значить разъ#бало недостатньо. Бажаю йому додаткової української "гостинності" на голову.
  • dar ddd55bf6
    "Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. "

    ( Иван Тургенев )
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