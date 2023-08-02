Співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині б’ють стільцями росіянина: "No problem, бл#дь!". ВIДЕО
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Співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині стільцями побили росіянина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійки опублікований у соцмережі.
"Рашиста побили стільцями у п'ятизірковому турецькому готелі. Співробітники готелю відмудохали русака, коли той поліз у бійку. У місцевій лікарні йому металевими скобами скріпили розсічену шкіру на голові, помазали мазями і зробили укол. Свої п'ять зірок готель отримав заслужено", - пише у коментарі автор публікації.