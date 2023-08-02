Росіяни намагалися викрасти з турецького готелю 35 кілограмів їжі: "Это гостинцы, в поезд сесть и поесть". ВIДЕО
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У курортному місті Анталія в Туреччині російські туристи намагалися викрасти з готелю 35 кілограмів їжі. Росіян спіймали на гарячому працівники місця відпочинку. Співробітники готелю були шоковані нахабством громадян Росії та їхніми виправданнями.
Відповідне відео з курйозною подією поширили у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, як співробітники готелю вилучали усе, що росіяни принесли у номер за час відпустки. Судячи з ролика, вони щодня під час кожного прийому їжі в ресторані виносили звідти вершкове масло, пакетики з чаєм та солодощі, бляшанки з газованими напоями, призначені для вживання лише на місці. У пакунках була й олія, сіль, цукор, кава та інші продукти.
Коли цей намір було викрито, одна з росіянок почала виправдовуватися і просила залишити їжу, адже вони просто хотіли поїсти її в потязі: " Это гостинцы. Да это мы вам оставили. Дорогая, ну в поезд поесть. Это нам дали у вас в ресторане. Мы едем сегодня, дайте нам в путь поесть".