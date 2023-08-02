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Бойова робота українського екіпажу чеської РСЗВ RM-70 Vampire на лінії зіткнення. ВIДЕО

6 42015
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи на лінії зіткнення екіпажу РСЗВ RM-70 Vampire із 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни розповідають про свою службу, показують підготовку установки до роботи та запуск реактивних зарядів по позиціях окупантів.

"Екіпажі реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка 24/7 працюють на лінії зіткнення. Ракетна пускова установка RM-70 Vampire несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню. Працює як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття", - йдеться у коментарі до відео. 

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Топ коментарі

  • Виктор Бороветский
    Бережи вас Господь,хлопці!
  • Галина Боброва a5494c7d
    Говорят - украинские женщины лучшие
    Так и украинские мужчины тоже
    Кто- нибудь сегодня в этом сомневается?
    Я - нет
  • Анатолий К 65c6a92d
    Чешський "Вампір" добре попив сатанінської кровушки і терористів з Цапії. Молодці хлопці, лупіть ту нечисть, що прилізла на нашу землю. Навіть чехи, які під парасолькою НАТО і далееко від Засрахи мають таку і іншу техніку та зброю, а наш нарід вибрав бригадира асфальної дороги і той всі наші гроші витратив на асфальтоукладчики і російсько-білоруський бітум.
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