Бойова робота українського екіпажу чеської РСЗВ RM-70 Vampire на лінії зіткнення. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео бойової роботи на лінії зіткнення екіпажу РСЗВ RM-70 Vampire із 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни розповідають про свою службу, показують підготовку установки до роботи та запуск реактивних зарядів по позиціях окупантів.

"Екіпажі реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка 24/7 працюють на лінії зіткнення. Ракетна пускова установка RM-70 Vampire несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню. Працює як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття", - йдеться у коментарі до відео.

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