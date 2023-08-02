Прикордонники збили два ворожі дрони, які вночі атакували Україну. ВIДЕО

Під час нічної ворожої атаки 2 серпня прикордонники збили два іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

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"Ворог планував вдарити по портовій та промисловій інфраструктурі Подунав'я. По команді "до бою" вогневі групи зайняли позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам вдалось знищити два дрони", - йдеться у дописі під роликом.

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Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі за допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Вибухи лунали у Києві, Одесі та Слов'янську. В результаті ворожої атаки пошкоджена портова інфраструктура.