Прикордонники збили два ворожі дрони, які вночі атакували Україну. ВIДЕО
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Під час нічної ворожої атаки 2 серпня прикордонники збили два іранські дрони-камікадзе типу Shahed.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
"Ворог планував вдарити по портовій та промисловій інфраструктурі Подунав'я. По команді "до бою" вогневі групи зайняли позиції й очікували на підліт. У темряві цілі виявити складніше, та прикордонникам вдалось знищити два дрони", - йдеться у дописі під роликом.
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі за допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Вибухи лунали у Києві, Одесі та Слов'янську. В результаті ворожої атаки пошкоджена портова інфраструктура.