Спецпризначенці СБУ знищили російської техніки на понад 1 мільярд доларів. ВIДЕО

Лише один із підрозділів Центру спецоперацій "А" СБУ знищив російської техніки на понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомив Олег Ємець - командир спецпідрозділу "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Загалом на рахунку спецпризначенців цього підрозділу СБУ близько 5% усіх російських танків, ліквідованих українськими військами з початку війни. Тобто кожен 20-й спалений в Україні танк - це справа рук спецпідрозділу СБУ.

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