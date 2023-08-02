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Спецпризначенці СБУ знищили російської техніки на понад 1 мільярд доларів. ВIДЕО

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Лише один із підрозділів Центру спецоперацій "А" СБУ знищив російської техніки на понад 1 мільярд доларів.

Про це повідомив Олег Ємець - командир спецпідрозділу "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Загалом на рахунку спецпризначенців цього підрозділу СБУ близько 5% усіх російських танків, ліквідованих українськими військами з початку війни. Тобто кожен 20-й спалений в Україні танк - це справа рук спецпідрозділу СБУ.

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Резніков насрав ЗСУ на порядок більше. Якщо б лише його ліквідували, корисний ефект був би у десятеро сильніший.
  • Алекс Скела
    Як помірковані громадяни, ми з розумінням і терпляче чекаємо й на інші критерії оцінки ходу війни.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    а скільки лярдів баксів можна було би використати для озброєння ЗСУ..як би не асваль .для коліс рашистської окупаційної машини...?
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