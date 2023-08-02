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Під час контрнаступу оператори дрона атакували БМП окупантів разом з екіпажем. ВIДЕО

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Бійці Збройних сил України під час контрнаступу знищили бойову машину піхоти, в якій їхали російські військові.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі роти ударних дронів PERUN GROUP, передає Цензор.НЕТ.

У дописі до відео йшлось, що "після невдалого штурму орки застрягли в БМП". У цей час український оператор БПЛА спрямував дрон прямо на техніку. Безпілотник її успішно атакував, після чого БМП вибухнула і загорілася.

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Топ коментарі

  • Олег Кікта b5be366d
    Здох окупант і добре.
  • Галина Боброва a5494c7d
    Офигенно!
    Наши бойцы превратились в таких профи!!!!
    Оторваться невозможно....
    Слава ЗСУ!
  • Only
    Класно працюють весільні дрони від Курочки Рябої?

    Чи ж то не від неї, а, як завжди, від волонтерів?

    Таке враження, що у нас держава взагалі забила болт на все, де не можно по-легкому сп#зд#ти!
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