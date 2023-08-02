Під час контрнаступу оператори дрона атакували БМП окупантів разом з екіпажем. ВIДЕО
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Бійці Збройних сил України під час контрнаступу знищили бойову машину піхоти, в якій їхали російські військові.
Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі роти ударних дронів PERUN GROUP, передає Цензор.НЕТ.
У дописі до відео йшлось, що "після невдалого штурму орки застрягли в БМП". У цей час український оператор БПЛА спрямував дрон прямо на техніку. Безпілотник її успішно атакував, після чого БМП вибухнула і загорілася.