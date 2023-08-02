Під час нічної атаки ворог використав 37 "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 525 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"37 "шахедів" загалом було за сьогоднішню ніч. Частину вдалося збити. Але – частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання в південних районах – Одещина, наші порти.

Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли бʼє по наших портах, по нашій інфраструктурі.

Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Цінові кризи їм потрібні, збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання", - сказав Зеленський.

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