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Під час нічної атаки ворог використав 37 "шахедів", - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 525 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"37 "шахедів" загалом було за сьогоднішню ніч. Частину вдалося збити. Але – частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання в південних районах – Одещина, наші порти.

Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли бʼє по наших портах, по нашій інфраструктурі.

Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Цінові кризи їм потрібні, збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 23 ударні БпЛА "Shahed-136/131", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    Вофка! ти навіщо перед вторгненням згорнув оборонні програми, призначив міністром оборони зрадника Тарана та впровадив куди тільки можна агентів ФСБ-ГРУ РФ?

    Навіщо ти це зробив Вофка?
  • Bob Zi
    Моно спілкування (хизування) з громадянами.
    Було більше тижня укріпити порти Дуная простими пулеметами, де закрите небо над Бесарабією опудало?
  • stels400
    Питання до верховного чому різко ,Одеська з областей одна із самих захищенних по ППО різко стали одна із самих незахищенних,cкоро 2 рік війни,це про шахеди мова не про балістику.
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