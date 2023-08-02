Побитий турками росіянин з травмою голови та синцями проходить лікування в медзакладі. ВIДЕО
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Співробітники готелю в Туреччині побили стільцями росіянина, коли той поліз у бійку. В туриста безліч відкритих ран, синців та травма голови. Нині він на денному стаціонарі у місцевій лікарні: йому металевими скобами скріпили розсічену шкіру на голові та зробили укол.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, хлопець із Єгор'євська, полетів зі своєю дівчиною та сестрою відпочивати у Loxia Comfort Club у Туреччині. Першого дня компанія пішла до ресторану при готелі, де росіянин ув’язався у бійку.
Нагадаємо, співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині стільцями побили росіянина.