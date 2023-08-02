Побитий турками росіянин з травмою голови та синцями проходить лікування в медзакладі. ВIДЕО

Співробітники готелю в Туреччині побили стільцями росіянина, коли той поліз у бійку. В туриста безліч відкритих ран, синців та травма голови. Нині він на денному стаціонарі у місцевій лікарні: йому металевими скобами скріпили розсічену шкіру на голові та зробили укол.