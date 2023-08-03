Росіяни постійно несуть втрати. Не знаю, де вони беруться, - захисники розповіли про бої у Вугледарі. ВIДЕО

Росіяни постійно обстрілюють Вугледар на Донеччині, у місті фактично не залишилося жодного цілого будинку: всюди побиті вікна, у стінах діри від прильотів.

Про це йдеться у сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

Окупанти б'ють по місту магнієвими снарядами, які не є аж такими небезпечними, але завдають шкоди будівлям. Світла та газу в місті немає.

27-річний старший сержант роти із позивним Веспер, який боронить Україну з 2015, розповів, що бої за місто були пекельними. Росіяни десятками та сотнями гинули від 155 снарядів, їхня техніка підривалась на протитанкових мінах, після чого ЗСУ таранили ворога просто в лоб. Окупанти змогли дійти до східної околиці Вугледара, але Сили оборони їх звідти відтіснили. Зараз тут значно спокійніше, ніж взимку. Активні штурмові дії окупанти припинили приблизно у квітні.

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"Очікувати таких швидких результатів, які ЗСУ мали на Харківщині та Херсонщині минулого року, на Сході під час контрнаступу не варто, - вважає старший сержант. - Зараз противник вибудував кращу оборону, в нього достатньо резервів. І мотивації також вистачає".

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Воїн-мінометник із позивним Пастор називає себе євангельським християнином: "Я не вбиваю людей. Я нищу ворогів".

У Вугледарі також є цивільні. Один із них - Антон. Він еквілібрист, навчався у Києві, а наразі живе у Вугледарі. Виїжджати не хоче. За час повномасштабної війни у місті, каже, багато чого переосмислив. При цьому Антон… вчить китайську та іспанську, тренується кожен день, готуючись до майбутніх виступів.

Воду та продукти цивільним, які лишаються у місті, привозять волонтери та капелани. Електроприлади жителі Вугледара заряджають генераторами. З 15 тисяч містян тут залишилось не більше сотні людей.

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