Новини Відео • Війна

Поляк навідріз відмовився продати військовий позашляховик для російських окупантів: "Я можу в Україну його відправити, але не в Росію". ВIДЕО

20 49443
Приватний власник військового позашляховика Hummer у Польщі навідріз відмовився продавати автомобіль, коли дізнався, що його планують купити для російських окупантів в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому дівчина, назвавшись росіянкою з Калінінграду, телефонує за оголошенням з продажу до власника, розпитує про автомобіль. Потім вона пояснює, що позашляховик їй потрібен для брата, який служить в армії РФ і воює проти України. 

"Я можу в Україну автомобіль відправити, але не в Росію. Ми не домовимося", - заявив поляк, вислухавши дівчину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі створять логістичний центр, де ремонтуватимуть українську техніку, - ЗМІ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    У цього є принципи і совість. А ще є розуміння, що покупець обов'язково знайдеться.
    Доречі, нашим любителям попіаритись. Купіть у дядьки машину за х2 ціни і відправте до ЗСУ.
  • Darnytsya Kyiv
    Dziękuję bardzo, Pane!
    Україна та Польща - брати навіки!
    Слава Україні!
    Dziękujemy! Niech żyje Polska!
  • Белла Богун 47d4cda8
    Кацапська курва, в Польщі вона живе, вимітайся в свої мухосранські і купуй "буханки" для свого кацапського бидла.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини