Поляк навідріз відмовився продати військовий позашляховик для російських окупантів: "Я можу в Україну його відправити, але не в Росію". ВIДЕО

Приватний власник військового позашляховика Hummer у Польщі навідріз відмовився продавати автомобіль, коли дізнався, що його планують купити для російських окупантів в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому дівчина, назвавшись росіянкою з Калінінграду, телефонує за оголошенням з продажу до власника, розпитує про автомобіль. Потім вона пояснює, що позашляховик їй потрібен для брата, який служить в армії РФ і воює проти України.

"Я можу в Україну автомобіль відправити, але не в Росію. Ми не домовимося", - заявив поляк, вислухавши дівчину.

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