Дрон 68-ї бригади знищує купу протитанкових мін поблизу Новомайорського на Донеччині. ВIДЕО

Оператор дрона із 68-ї єгерської механізованої бригади імені Олекси Довбуша влучно скинув боєприпас на купу протитанкових мін, що були складені окупантами поблизу села Новомайорське в Донецькій області.