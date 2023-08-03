Дрон 68-ї бригади знищує купу протитанкових мін поблизу Новомайорського на Донеччині. ВIДЕО
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Оператор дрона із 68-ї єгерської механізованої бригади імені Олекси Довбуша влучно скинув боєприпас на купу протитанкових мін, що були складені окупантами поблизу села Новомайорське в Донецькій області.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис ефективної роботи українського воїна.
"Окупанти дуже невдало прикрили купу протитанкових мін "зубами дракона". У підсумку зуби вирвані, міни ефектно знешкоджені. Робота дронів-шершнів 68-ї єгерської механізованої бригади поблизу Новомайорського Донецької області", - пише у коментарі Бутусов.