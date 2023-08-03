"Лікарі ще поставлять мені носика і буду я красавчик", - український воїн, що переніс 12 операцій після поранення. ВIДЕО

Американські лікарі із місії Face to Face роблять безплатні операції для український воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одним із пацієнтів лікарів зі США став український військовий Сергій з позивним Лєший, що переніс 12 операцій після поранення.

"10 операцій було у лікарні Мечнікова. 11-у операцію мені в Києві робили. 12-у в Івано-Франківську. Попав на програму Face to Face. Лікарі сказали, що будуть ставити мого носика, як то кажуть... І буду красавчик", - каже боєць.

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