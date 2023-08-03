"Лікарі ще поставлять мені носика і буду я красавчик", - український воїн, що переніс 12 операцій після поранення. ВIДЕО
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Американські лікарі із місії Face to Face роблять безплатні операції для український воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одним із пацієнтів лікарів зі США став український військовий Сергій з позивним Лєший, що переніс 12 операцій після поранення.
"10 операцій було у лікарні Мечнікова. 11-у операцію мені в Києві робили. 12-у в Івано-Франківську. Попав на програму Face to Face. Лікарі сказали, що будуть ставити мого носика, як то кажуть... І буду красавчик", - каже боєць.