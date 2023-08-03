На шляху місії МАГАТЕ до ЗАЕС виявили міни, - Тарнавський. ВIДЕО
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Захисники України виявили та знешкодили дві російські протипіхотні міни, які були розташовані на шляху місії МАГАТЕ до Запорізької атомної станції.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку нашим саперам вдалося виявити дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС", - написав він.
Тарнавський зазначив, що міни було знешкоджено. Це дозволило гарантувати безпеку експертів.