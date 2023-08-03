Новини Відео • Окуповані території - Крим і Донбас

На шляху місії МАГАТЕ до ЗАЕС виявили міни, - Тарнавський. ВIДЕО

4 5058
Захисники України виявили та знешкодили дві російські протипіхотні міни, які були розташовані на шляху місії МАГАТЕ до Запорізької атомної станції.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку нашим саперам вдалося виявити дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС", - написав він.

Тарнавський зазначив, що міни було знешкоджено. Це дозволило гарантувати безпеку експертів.

Також читайте: Якихось підготовчих дій на території ЗАЕС або Енергодару на випадок нападу РФ не проводили, - мер Орлов

ТОП-новини

всі новини