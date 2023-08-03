ДБР завершило розслідування щодо судді Тандира, який п’яним збив військового на блокпосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розслідування щодо судді, який насмерть збив 23-річного військовослужбовця на блокпості в Києві, завершено. Суддя намагався приховати, що був п’яний.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

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Там зазначили, що провели під час розслідування 18 експертиз. При цьому суддя намагався спотворити їх результати та приховати стан алкогольного сп’яніння.

"Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз. За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення", - йдеться у повідомленні ДБР.

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Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Покарання за цією статтею - до 10 років ув’язнення.











Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.