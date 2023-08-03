Новини Відео • Війна

Бійці ССО знищили групу окупантів і склад боєприпасів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

8 69814
Бійці 8-го полку спеціального призначення ССО знищили групу окупантів та їх польовий склад БК на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Запорізькому напрямку, під час аеророзвідки, було виявлено групу окупантів з 7 військовослужбовців. Завдано вогневого ураження приданим розрахунком міномета калібру 120 мм.

В результаті чого ціль було знищено, особовий склад противника з позиції не вибрався. Під час ураження було знищено і польовий склад боєприпасів ворога - здетонував під час обстрілу", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО та артилеристи знищили ворожі комплекси РЕБ "Тріада" та "Леєр-2" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Береги вас Бог, хлопцы, и возвращайтесь с Победой.
  • Golden Mask
    подивився , отримав задоволення , але вперто хочу ЩЕ !
  • Vasilisa Evlampieva
    Такі поля і степи були гарні - розрили нашу землю кротяки погані. Знайомі пролітали колись над рашою - болота, чагарники - безлад, а на нашу територію, кажуть літак залетів - аж оку приємно... Прийшли на нашу землю "лад навести"...)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини