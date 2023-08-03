Бійці ССО знищили групу окупантів і склад боєприпасів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 8-го полку спеціального призначення ССО знищили групу окупантів та їх польовий склад БК на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Запорізькому напрямку, під час аеророзвідки, було виявлено групу окупантів з 7 військовослужбовців. Завдано вогневого ураження приданим розрахунком міномета калібру 120 мм.

В результаті чого ціль було знищено, особовий склад противника з позиції не вибрався. Під час ураження було знищено і польовий склад боєприпасів ворога - здетонував під час обстрілу", - йдеться у дописі.

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