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Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, нищать ворожу техніку. ВIДЕО

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Підрозділ Азгард за один день знищив чотири одиниці техніки окупантів, в тому числі новітній танк Т-90, за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.

Відео роботи дрона опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

На відео результати роботи Азгарду - підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШбр, 24-б ОМБР та Начальником служби Радіоелектронної та Кіберборотьби із складу 28-ї ОМБР.

Проінвестувати створення чергової партії FPV-дронів можна за реквізитами:

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ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

Також дивіться: Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Відчувається «особистий грошовий внесок» адвоката на посаді Міноборони в очочках, що либиться чи вишкіряється на синє око! У нього уже 20 типів, отаких….
    Дякуємо Волонтери, і Вам!
    Слава Україні!,
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Респект Цензору и цензорятам!!!!
  • Птн Пнх 76a150e3
    Тільки в Резнікова мертві бжоли не гудуть)
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