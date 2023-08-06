Дрони-камікадзе "Дикі Шершні", профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ, нищать ворожу техніку. ВIДЕО
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Підрозділ Азгард за один день знищив чотири одиниці техніки окупантів, в тому числі новітній танк Т-90, за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ.
Відео роботи дрона опублікував на своїй сторінці у телеграмі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
На відео результати роботи Азгарду - підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШбр, 24-б ОМБР та Начальником служби Радіоелектронної та Кіберборотьби із складу 28-ї ОМБР.
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