Вночі 6 серпня чоловік у Черкасах почав стрілянину, поранив правоохоронця - його затримано, - МВС. ВIДЕО

У Черкасах затримали зловмисника, який під час стрілянини поранив правоохоронця. У чоловіка вилучили мисливську рушницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців опівночі вони отримали повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Ломоносова хтось вчинив стрілянину.

Поліцейські оперативно прибули за адресою виклику. Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Своєю чергою спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу.

Наразі 38-річний черкащанин під вартою. Йому повідомили про підозру за ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Підозрюваному загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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