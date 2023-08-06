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Вночі 6 серпня чоловік у Черкасах почав стрілянину, поранив правоохоронця - його затримано, - МВС. ВIДЕО

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У Черкасах затримали зловмисника, який під час стрілянини поранив правоохоронця. У чоловіка вилучили мисливську рушницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців опівночі вони отримали повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Ломоносова хтось вчинив стрілянину.

Поліцейські оперативно прибули за адресою виклику. Тоді зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Своєю чергою спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив правопорушника в ногу.

Наразі 38-річний черкащанин під вартою. Йому повідомили про підозру за ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Підозрюваному загрожує від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Защитнички конечно так себе Оставлю трофейный себе ствол бо с такой полицией страшно
  • Володимир Білик f5397b1d
    от плять. хочеш постріляти, відважний - ну йди у військомат. У мене знайомий на сусідній вулиці повісився - дружина і теща мабуть заклювали. Бо хата ледь не згоріла. а він щось там із димовою трубою наплутав. Я як почув це, то зробив вердикт: хочеш насолити дружині - піди в АТО, а вони хай луснуть зі злості. Все одно ж з'їдять. а до ато, брехня ж, не доберуться. але насправді воїни - герої, а це все слабаки, що піддаються миттєвому спалаху люті чи відчаю. А через мить вже обісралися.
  • Володимир Білик f5397b1d
    І знати не треба, й так відомо, що бій з поліцією виграє поліція. То навіщо стріляти у людину в якої вдома діти і робота в неї така - реагувати на стрілянину.
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