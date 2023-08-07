Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI. ВIДЕО

Українські пілоти використовують американські некеровані ракети ZUNI класу "повітря-земля" для атак на російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис атаки українського Су-25 з американськими ракетами.

"Український Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI з пускових установок LAU-10", - зазначає у дописі до відео Бутусов.

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