Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI. ВIДЕО
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Українські пілоти використовують американські некеровані ракети ZUNI класу "повітря-земля" для атак на російських окупантів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис атаки українського Су-25 з американськими ракетами.
"Український Су-25 завдає ударів по позиціях окупантів американськими некерованими ракетами ZUNI з пускових установок LAU-10", - зазначає у дописі до відео Бутусов.