За один день рій FPV-дронів "Дикі Шершні", профінансований спільнотою Цензор.НЕТ, знищив два танки окупантів. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зафільмували успішні атаки та опублікували у соцмережах.
"Успішне полювання: за один день рій FPV-дронів Дикі Шершні знищив два танки окупантів. На відео підрозділ ОПБ ім. Б. Хмельницького наносить критичне ураження FPV-дронами Дикі Шершні по двом ворожим танкам Т-72. Дата ураження - 6 серпня. Таврійський напрямок. Дрони профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. Так працюють ваші інвестиції. Дикі Шершні - спільний проект Цензор.НЕТ та БФ Свобода України. В липні ми виготовили та поставили 120 дронів. План на серпень - 150 Диких Шершнів", - йдеться у коментарі до відеозапису.
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