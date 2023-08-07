"Бізнес працює завдяки тому, що наші воїни знищують окупантів і дають можливість українцям розвиватися", - військовий волонтер Ольга Данченко. ВIДЕО

З початком повномасштабного російського вторгнення, Ольга Данченко з сім’єю перебувала в Києві і постійно допомагала нашим захисникам. Після того, як фронт відсунувся на східні і південі рубежі, Оля продовжила допомагати українській армії.

Час від часу, Ольга їздить за кордон і підтримує нашу діаспору на їхніх мітингах, співпрацює з ними, розповідає правду про фронт.

- Я розумію, що волонтерська підтримка з часом слабшає. Тому, я організовую різні акції, продаю сувеніри з фронту, щоб мати можливість підтримати наших захисників.

Оля вважає, що бізнес і всі інші, хто не воює - мають повністю підтримуватикраїнське воїн уство. Адже вони живі і мають можливість розвиватися тільки завдяки героїзму українських воїнів.

"Бізнес працює завдяки тому, що наші воїни знищують окупантів і дають можливість українцям розвиватися", - каже волонтеркаь в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

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