Артилеристи знищили ворожу САУ "Мста-С" та вантажівку в момент завантаження боєкомплекту до артустановки. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили ворожу САУ "Мста-С" та вантажівку в момент завантаження боєкомплекту до артустановки.

Відеозапис враження та детонації боєприпасів опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українська артилерія вщент рознесла вантажівку окупантів разом з САУ "Мста-С" калібру 152-мм. Сталося це саме у момент завантаження в неї боєприпасів. Відео фаєр-шоу зафіксував дрон аеророзвідки, який і коригував вогонь", - пише ві у коментарі до запису.

Для довідки: 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" призначена для ураження відкритої і прихованої живої сили, озброєння та військової техніки супротивника. Артилерійська частина 2С19 розміщена на модифікованому шасі танка Т-72, у конструкцію якого інтегровані вузли та агрегати ходової частини танка Т-80.

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