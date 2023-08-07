На Запорізькому напрямку ворожий дрон ледь не влучив в авто наших бійців, яке евакуювало пораненого. ВIДЕО
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Російські окупанти намагалися атакувати машину бійців Сил спеціальних операцій України. На Запорізькому напрямку, під час евакуації нашими воїнами пораненого, росіяни намагалися влучити по автівці FPV-дроном.
Про це повідомили у пресцентрі ССО України, передає Цензор.НЕТ.
"У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів", – ідеться в підписі до опублікованого відео.
Попри дії ворога евакуацію вдалося завершити успішно.