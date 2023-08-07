На Запорізькому напрямку ворожий дрон ледь не влучив в авто наших бійців, яке евакуювало пораненого. ВIДЕО

Російські окупанти намагалися атакувати машину бійців Сил спеціальних операцій України. На Запорізькому напрямку, під час евакуації нашими воїнами пораненого, росіяни намагалися влучити по автівці FPV-дроном.