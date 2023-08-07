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На Запорізькому напрямку ворожий дрон ледь не влучив в авто наших бійців, яке евакуювало пораненого. ВIДЕО

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Російські окупанти намагалися атакувати машину бійців Сил спеціальних операцій України. На Запорізькому напрямку, під час евакуації нашими воїнами пораненого, росіяни намагалися влучити по автівці FPV-дроном.

Про це повідомили  у пресцентрі ССО України, передає Цензор.НЕТ.

"У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто наших операторів", – ідеться в підписі до опублікованого відео.

Попри дії ворога евакуацію вдалося завершити успішно.

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дай, Боже здоров'я, Захисникам України!!
    Кари, московитам *****, страшної кари!
    Слава Україні!
  • Amber
    Героям слава !!
  • Mykola Blogger
    Для захисту від смертельної небезпечної атаки необхідні засоби РЕБ автотранспорту. Ворог вже активно оснащує цими мобільними засобами свою броню та автотранспортну техніку.
    Чому наших хлопців ніхто не попередив про небезпеку атаки дрона? На відео атака виглядає небезпечно неочікуваною. Ланцюжки логістики, шляхи евакуації автотранспортом повинні прикриватися засобами РЕБ, моніторінгом радіовипромінювання дронів для попередження можливої атаки. Хлопцям дуже повезло.
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