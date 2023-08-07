Понад десять осіб постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула. ВIДЕО

Унаслідок вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини в понеділок дістали поранення щонайменше 12 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press (АР).

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За словами представників місцевої влади, на яких посилається агентство, стан трьох постраждалих оцінюють як серйозний, їх госпіталізовано.

За даними газети "Дейлі сабах", вибух прогримів у районі складських приміщень, де в порту зберігається зерно.

На місці події працюють пожежники, рятувальники, медики швидкої допомоги. Розпочато розслідування.

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Користувачі соцмереж оприлюднюють відеокадри, на яких видно густі хмари диму, що піднімаються в районі вибуху.

За первинними даними АР, причиною трагічної події став нещасний випадок, ознак того, що на об'єкті стався теракт, немає.