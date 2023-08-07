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Понад десять осіб постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула. ВIДЕО

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Унаслідок вибуху в порту Деріндже на північному заході Туреччини в понеділок дістали поранення щонайменше 12 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press (АР).

За словами представників місцевої влади, на яких посилається агентство, стан трьох постраждалих оцінюють як серйозний, їх госпіталізовано.

За даними газети "Дейлі сабах", вибух прогримів у районі складських приміщень, де в порту зберігається зерно.

На місці події працюють пожежники, рятувальники, медики швидкої допомоги. Розпочато розслідування.

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Користувачі соцмереж оприлюднюють відеокадри, на яких видно густі хмари диму, що піднімаються в районі вибуху.

За первинними даними АР, причиною трагічної події став нещасний випадок, ознак того, що на об'єкті стався теракт, немає.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вважаю що без кацапських свиней тут не обійшлось...
  • три - пятнадцать
    непродовження зернової угоди кацорилими,
    блокування іми Чорного моря,
    зерно палає в Турції, зерно палає в Україні.
    ну нехай буде нещасний випадок...
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Може, це в кацапському зерні, яке ердоган на борошно молоти хотів, якісь "непередбачені" компоненти виявились?
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