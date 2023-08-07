Міноборони Британії навчає українських воїнів тактики міських боїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни ЗСУ продовжують навчання мистецтву міських боїв в рамках тренувальної місії у Великій Британії.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Операція "Інтерфлекс" - це тренувальна програма під керівництвом Великої Британії, спрямована на те, щоб навчати українських новобранців і зробити їх смертоносними та живучими солдатами. Британська армія передала українським солдатам "спеціалізований пакет" міської тактики, щоб розвивати їхні бойові можливості в міських умовах", – йдеться у повідомлені.

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