Новини Відео • Війна

Міноборони Британії навчає українських воїнів тактики міських боїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

4 33715
Воїни ЗСУ продовжують навчання мистецтву міських боїв в рамках тренувальної місії у Великій Британії.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Міноборони Британії навчає українських воїнів тактики міських боїв 01

Міноборони Британії навчає українських воїнів тактики міських боїв 02

Міноборони Британії навчає українських воїнів тактики міських боїв 03

"Операція "Інтерфлекс" - це тренувальна програма під керівництвом Великої Британії, спрямована на те, щоб навчати українських новобранців і зробити їх смертоносними та живучими солдатами. Британська армія передала українським солдатам "спеціалізований пакет" міської тактики, щоб розвивати їхні бойові можливості в міських умовах", – йдеться у повідомлені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Історія воїна 3 ОШБр, який загинув у бою: "Ми рвались у Бахмут, бо розуміли, що потрібні саме там". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Щира подяка друзям. Нашим хлопчикам, Бог у поміч
  • Вадим Карапіщенко
    Велика подяка Великій Британії!!!
  • Small Jerboa
    Проблема у тому, що всі ці закордонні навчання засновани на іншому озброєні, іншій тактиці, іншим засобам ведення війни.
    Та взагалі, десь на 50% чисто теоретичні та ігрово-тренувальні.
    Справжній безцінний досвід мають тільки наші ветерани.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини