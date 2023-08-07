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Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 530-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома, в Україні. 20 із них – солдати та сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту. Але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі.

Пам’ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісти зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це – спільне завдання. Завдання й тих, хто організовує обміни: Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці! І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд.

Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, хто активний на передовій. Кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам’ятати", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Onufri Zagloba
    Чотириразовий ухилянт вчить воювати.
  • Макс Полиграф 3b5a8b43
    Тобто той хто просто знищує кацапську мразоту - той уповільнює свободу для українців? Така логіка?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Зеленський з Єрмаком вже півтора роки в камуфляжику парою ходять, мабуть полонених багацько набрали...
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