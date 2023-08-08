Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів у Покровську. ВIДЕО

У Покровську після ракетних ударів окупантів по будинках рятувальники розбирають завали. Роботи планують завершити до кінця дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ у телеграм-каналі ДСНС показали кадри розбору завалів у Покровську після ракетного удару.

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Станом на 12 годину підрозділами ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку. З місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття. Залучено від ДСНС 46 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі зведений загін рятувальників.

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Нагадаємо, ввечері 8 серпня росіяни ударили "Іскандерами" по Покровську. Наразі відомо про 7 загиблих та 88 поранених осіб.

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