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Хотіли втекти з України, заховавшись під ящиками: прикордонники затримали двох чоловіків біля кордону з Румунією. ВIДЕО

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Вночі прикордонники зупинили вантажівку, яка рухалась в бік румунського кордону. Під час огляду кузова правоохоронці виявили пластикові ящики, а під ними – двох чоловіків призовного віку. Щодо чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спершу пасажири стверджували, що їдуть збирати ягоди, але, з’ясувалося, що водій автомобіля за 3500$ з кожного пообіцяв безперешкодне переправлення до сусідньої країни. 

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Топ коментарі

  • Flying Eagle
    Ну і їхали хай би собі... навіщо державу в клітку перетворювати? Такі ніколи не підуть зі зброєю в руках на фронт...
  • Breaking Bad
    Хтось втікає, хтось ховається, хтось тцкашникам дулі крутить. А потім будуть звинувачувати владу, що влада погоджується на ганебні мирні переговори з окупантом. Коли звинувачуєте владу, пам'ятайте, що влада - це не прибульці з планети Нібіру. Це ті ж самі люди, що й ви, їх народили і виховали такі самі батьки, як і ваші.
  • Евгений Дюков 567db7e6
    Последнее время такие ролики позорят не граждан, а страну... .
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