Хотіли втекти з України, заховавшись під ящиками: прикордонники затримали двох чоловіків біля кордону з Румунією. ВIДЕО

Вночі прикордонники зупинили вантажівку, яка рухалась в бік румунського кордону. Під час огляду кузова правоохоронці виявили пластикові ящики, а під ними – двох чоловіків призовного віку. Щодо чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність.