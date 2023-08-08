Командир новоствореної 82 ОДШБр Павло Розлач про навчання за кордоном, про бійців та відповідальність: "Українці найрозумніша і найхитріша нація". ВIДЕО

Павло Розлач із позивним "Ведмідь" - легендарний військовий з Донецького аеропорту. Нині - командир новоствореної 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. В інтерв’ю Павло Розлач розповів про чернівецьку бригаду, якою він керує, про військовий вишкіл, хитрість наших бійців та навчання за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, військові з Буковини вразили західних партнерів своїми знаннями та навичками. Про бойовий досвід Павло Розлач поділився у новому інтерв'ю Управлінню стратегічних комунікацій ЗСУ.

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"Ми весь рік діяли нестандартно, ламаючи канони загальновійськових статутів: по ширині наступу, за кількістю, по співвідношенню вогневих сил. Треба творчо діяти. Для мене велика честь і відповідальність командувати такою бригадою і з такими зразками озброєння. Треба мислити на три кроки вперед. Можна підготувати себе на полігоні, але ти не знаєш, як поведешся під час бою", - розповідає командир.

"Ми проходили базову, загальновійськову підготовку за кордоном. Якісь корисні речі, які використовують у військах НАТО ми для себе почерпнули. Вони (інструктори) були дуже вражені нашою хитрістю. Вони жартували, що українці - найрозумніша і найхитріша нація, а я їм пояснював, що ми були вимушені застосовувати цю оперативну хитрість, видумувати щось, робити дрони-камікадзе, міни-пастки. І не від доброго життя ми стали такими хитрими. І коли я розказував певні моменти про підриви переправ, як ми це робили - вони були в шоці, бо для цього у них відправляється якийсь суперспецназ під таку задачу, а у нас це роблять звичайні військовослужбовці", - каже Павло Розлач.

Рік тому Павло Розлач дав інтерв'ю Цензор.НЕТ, де він розповів про перше зіткнення з росіянами, а також розказав, завдяки чому вдалося не допустити окупації Миколаєва.