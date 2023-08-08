"Він робив те, що інші боялися". Пам’яті журналіста Дмитра Рибакова, піхотинця 47 бригади. ВIДЕО
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Дмитро Рибаков був потужним бійцем, робив речі, які інші боялись виконувати, він був безстрашним. Саме так його описують побратими "Репортера", які разом з ним пліч-о-пліч протистояли російським загарбникам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про останній бій Дмитра Рибакова в інтерв'ю для каналу Бутусов плюс розповіли його побратими.
Нагадаємо, у Києві 29 липня попрощалися із воїном 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитром Рибаковим (Репортер), який загинув у бою проти російських загарбників.