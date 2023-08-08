"Він робив те, що інші боялися". Пам’яті журналіста Дмитра Рибакова, піхотинця 47 бригади. ВIДЕО

Дмитро Рибаков був потужним бійцем, робив речі, які інші боялись виконувати, він був безстрашним. Саме так його описують побратими "Репортера", які разом з ним пліч-о-пліч протистояли російським загарбникам.