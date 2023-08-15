Громадянина Киргизстану, який воював проти України у ПВК "Вагнер", затримали після приїзду на батьківщину. ВIДЕО

Чоловіка арештували у Росії, звідки той пішов у ПВК "Вагнер" воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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27-річний чоловік з Наринської області Киргизстану поїхав до РФ у 2020 році. У 2021 його заарештувала російська поліція за підозрою в перевезенні наркотиків, його засудили до 10 років позбавлення волі.

У чоловіка - двоє дітей. Дружина розповіла, що його затримали 1 серпня після повернення з Росії.

"Мого чоловіка затримали за неправдивими звинуваченнями. Він весь час скаржився на погані умови російської в’язниці і був змушений приєднатися до "Вагнера". Він поїхав воювати до України, і в липні у нього закінчився контракт", - заявила вона.

Родичі заарештованого звернулися до місцевого суду з проханням відпустити його під домашній арешт. За словами місцевих чиновників, судове засідання призначено на 28 серпня.

Раніше влада Киргизстану закликала громадян уникати участі у військових діях за кордоном, оскільки це порушує Кримінальний кодекс. Громадянам, яких визнають винними, загрожує до 10 років позбавлення волі.

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